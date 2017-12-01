اختراع أصغر شريط تسجيلي في العالم من الميكروبات

اخترع علماء أمريكيون شريطًا تسجيليًا متناهي الصغر من أي وقت مضى، من “الميكروبات“.

وتوصل العلماء من قسم نظم البيولوجيا في المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى هذا الاختراع من خلال ترقيعهم لسلالة من نوع بكتيريا الإشريكية القولونية، والتي تستخدم عادةً في الإجراءات العادية داخل المختبر.

ووفق مجلة “ساينس” العلمية الأمريكية، فإن “الشريط التسجيلي، يمكنه المُساعدة في دعم فئة جديدة من التكنولوجيات التي تستخدم الخلايا البكتيرية لتشخيص المرض أو رصد التحولات في بيئة الجسم دون إزعاج محيطها”.

وقال الباحث المُشارك في الدراسة، “هاريس وانغ”: “إن مثل هذه البكتيريا في حال ابتلعها المريض، قد تكون قادرة على تسجيل التغييرات التي تُواجهها أجهزة جسمه، مما يؤدي إلى رؤية غير مسبوقة للتغييرات التي تعذّر الوصول إليها سابقًا”.