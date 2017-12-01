بالصور.. امرأة تكتشف جنينًا في بطنها بعد إجهاضه بـ 15 عامًا

أصيب الأطباء في الهند بالصدمة بعد العثور على جنين متحجر منذ 15 عامًا داخل بطن امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا.

وأجهضت السيدة التي لا تريد الكشف عن اسمها، حملها قبل 15 عامًا، عندما لم توافق أسرتها على إنجابها لطفل آخر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في ذلك الوقت، أكدت طبيبة التوليد وأمراض النساء التي تعالجها أن الطفل تم إجهاضه بنجاح.

ومع ذلك، عانت السيدة من آلام في البطن على مر السنين، وزارت العديد من الأطباء، الذين أعطوا لها مسكنات الألم وحبوب الحموضة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت تتقيأ باستمرار، ما أثار قلقها، وعندها ذهبت لرؤية الأخصائي الذي اكتشف السبب الصادم، وأجرى أشعة مقطعية ووجد شيئًا ما يعيق أمعاءها.

وعندما أجرى الطبيب الفحص بالمنظار، اكتشف أن هذا العائق هو بقاء الجنين المكتمل النمو متحجرًا داخلها.

وقال الدكتور نيلش: “صُدمت عندما وجدت طفلًا عمره 4 شهور متحجرًا بالكامل داخل الأمعاء، فهذا نادر جدًا”.

وأضاف: “لقد أزلنا الطفل الحجري من جسم السيدة و4 أقدام من أمعائها أيضًا، وستكون بخير”. من جانبها، شكرت المرأة المستشفى لتحريرها من ألم عانت منه لمدة عقد.