علماء يتوصلون لحل مثالي يعوض عمليات القلب المفتوح

اكتشف الأطباء جراحة مجهرية بسيطة من خلال الثدي، والتي يمكن أن تحل محل عمليات القلب المفتوح للمرضى الذين هم بحاجة لتغيير الصمام التاجي بالقلب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الجراحين البريطانيين نجحوا في جراحة استبدال صمام القلب عن طريق شق دقيق قي حلمة الثدي؛ ما يجنب المرضى كسر عظمة الصدر وإحداث شق كبير للوصول إلى القلب.

ويؤكد الأطباء أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن توفر خيارًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ويمكنهم إصلاح الصمام التاجي قبل أن تتعرض حياتهم للخطر.

يذكر أن هناك الآلاف من البريطانيين بحاجة لعمليات كل عام، لإصلاح أو استبدال الصمام التاجي الذي يقع في الجانب الأيسر من القلب.

والمعروف أن أمراض القلب تنتج غالبًا عن تقدم العمر، أو بسبب ضغط الدم المرتفع، ولكنها تصيب أيضا الأشخاص الأقل من 20 عامًا بسبب اضطراب في أنسجة القلب، إذ ينقسم القلب إلى قسمين، ولكل قسم غرفتان يتجمع الدم فيهما، الغرفة السفلى بها البطينان الأيسر والأيمن، والعليا يها الأذينان الأيسر والأيمن، ويقع الصمام التاجي بين البطين الأيسر والأذين الأيسر.