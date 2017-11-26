تعرف على مخاطر الالتهاب الرئوي على مرضى قصور القلب

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن “الالتهاب الرئوي يشكل خطرًا على مرضى قصور القلب بصفة خاصة؛ إذ إنه يمثل إجهادًا إضافيًا لا يستطيع القلب تحمله في العادة.

لذا ينبغي على مرضى قصور القلب، زيارة الطبيب على وجه السرعة؛ إذ يلزم الخضوع للعلاج بالمضادات الحيوية في المستشفى.

وبشكل عام، تنصح المؤسسة مرضى قصور القلب، بتلقي تطعيم ضد الإنفلونزا كل عام؛ وذلك كي لا يتخذ الالتهاب الرئوي مسارًا خطيرًا.

وقد يكون من المفيد -أيضًا- تلقي تطعيم ضد البكتيريا المعروفة باسم “المكورات الرئوية”.

جدير بالذكر أن قصور القلب يعني عدم قدرته على ضخ الكميات الكافية من الدم إلى أعضاء الجسم، وذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم أو انسداد العضلة القلبية.