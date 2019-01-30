سيدة تفقد وعيها في 2019 وتستيقظ في الثمانينيات

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قصة امرأة أمريكية أصيبت بحالة نادرة، حيث فقدت الوعي واستيقظت بينما وعيها الكامل يعيش حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.

بدأت القصة في أكتوبر الماضي في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعدما أنهت كيم هاريس دينكولا محاضرتها الأسبوعية لدراسة الإنجيل في الكنيسة، حيث سقطت مغشية عليها في ساحة انتظار السيارات، وبعدها استيقظت في المستشفي ولم تستطع التعرف على من حولها، ولا تتذكر أي شئ سوي آخر يوم لها في المدرسة.

وشخص الأطباء حالتها بفقدان ذاكرة عابر، لكنهم قالوا إن ذكرتها لن تعود لها مرة أخرى، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

لم تستطع السيدة “دينكولا” التي تدير عملًا خاصًا لتغليف المواد الغذائية، التعرف على زوجها البالغ من العمر ستين عامًا، بعد زواج دام 14 عامًا، وانهارت عند معرفتها بوفاة والديها منذ عدة سنوات.

شخص الأطباء حالة “دينكولا” التي تجهل الآن من هو ترامب بفقدان شامل عابر للذاكرة، وأنها من المحتمل أن تكون غير قادرة علي تذكر الأربعين عامًا الماضية، وبعد ثلاثة شهور من هذه المحنة، يحاول الأطباء الآن إعادة تعريف “كيم على أولادها وأحفادها الأربعة”.