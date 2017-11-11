حالة طبية مدهشة.. اكتشاف كيلوغرام من الأخشاب والبلاستيك في أمعاء مراهق هندي (فيديو)

اكتشف أطباء في أحد مستشفيات مقاطعة البنجاب الهندية ، نحو”رطلين” (كيلوغرام) من الأخشاب والبلاستيك في أمعاء مراهق يُدعى أرغون ساه (16 عاماً)، أثناء إجرائهم فحصاً له بالمنظار.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو يُظهر إصابة الأطباء بالدهشة من هذا الاكتشاف.

وتمكن الجراحون من إزالة ما لا يقل عن 300 غرام من المواد غير العادية من أمعاء المراهق في عمليتين جراحيتين، ومن المقرر إجراء عمليات أخرى لإزالة المتبقي من هذه المواد.

وذكر غورميت، والد ساه، لصحيفة SWNS الدولية الصادرة من بريطانيا، أن ابنه مدمن على مضغ قطع البلاستيك والأخشاب، وأن العائلة منعته عن ذلك، لكنه أصبح يمارسه في السر منذ سنوات، ولم يشكو من أية مشاكل صحية إلا قبل أسبوع، حيث بدأت حالته تتدهور، وتوقف عن تناول الطعام، وأُصيب بضيق في التنفس.

وقال الأطباء إن الخشب والبلاستيك شكّلا عقدة في أمعائه، وأدّيا لمنع مرور الماء حتى ولو قطرة داخل جسمه.

وأوضح الدكتور “غاغانديب غويال” أن ساه أُحضر في الوقت المناسب، وأنه لو حدث أي تأخير لكان تُوفّي.