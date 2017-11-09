الفاتيكان يقرر حظر بيع السجائر لضررها على الصحة‎

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس أمر بحظر بيع السجائر داخل الفاتيكان بدءا من العام المقبل لاعتبارات تتعلق بالصحة.

وقال المتحدث جريج بيرك في بيان “الدافع بسيط جدا: الفاتيكان لا يمكنه أن يتعاون مع عادة من الواضح أنها تضر بصحة الناس”.

واستشهد المتحدث بإحصاءات منظمة الصحة العالمية، عن تسبب التدخين في وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.

وتباع السجائر بأسعار مخفضة للموظفين والمتقاعدين في الفاتيكان.

ويُسمح للموظفين في الفاتيكان بشراء خمس عبوات تحوي كل منها عشر علب من السجائر كل شهر، ويطلب إيطاليون كثيرون من أصدقائهم غير المدخنين الذين يعملون في الفاتيكان شراء السجائر لهم لأن سعرها أقل بكثير مقارنة بإيطاليا حيث تفرض على السجائر ضرائب كبيرة.

وأقر بيرك بأن بيع السجائر يعد مصدر إيراد للفاتيكان، مضيفا أنه “لا يمكن لربح أن يكون مشروعا إذا كان يكلف الناس حياتهم”.

وقال المتحدث إن بيع السيجار الكبير سيستمر في الوقت الحالي على الأقل لأن دخانه لا يُستنشق.

وبذلك ستصبح الفاتيكان، وهي دولة محاطة بأسوار وتحيط بها روما، واحدة من دول قليلة تحظر التدخين. وحظرت بوتان بيع التبغ في 2005 لأسباب ترجع لمعتقدات دينية.