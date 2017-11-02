تعرف على أفضل وجبة إفطار لمحاربة الاكتئاب

يجرب الكثير منا الاكتئاب في إحدى مراحل حياته، وهي حالة شعورية سلبية تصيب الإنسان بحالة من الحزن والانطوائية واللامبالاة بما يحدث من حولنا.

إلا أن مجموعة من العلماء كشفوا مؤخرًا عن أفضل وجبة تساعدك على محاربة الاكتئاب.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية لا يعتبرون مرضى، وبالتالي فإن علاجهم يكمن في التركيز على مساعدة أنفسهم بدلاً من الحصول عليها من الأطباء.

وعلى الرغم من ضرورة استشارة الطبيب أو الأصدقاء وأحد افراد العائلة عندما يعاني شخص ما من مرض نفسي، إلا أن هناك طرقاً أخرى يمكننا استخدامها بأنفسنا للمساعدة على تحسين الحالة.

وكشفت دراسة أُجريت من قِبل كلية الطب بجامعة “هارفارد” أن ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي لهما تأثير كبير على الصحة النفسية.

وقالت الدكتورة ميليسا برونيتي: “إذا لم نحصل على المواد المغذية المطلوبة، فلن نملك العناصر الغذائية اللازمة لتكوين ناقلاتنا العصبية أو تنظيم نسبة السكر في الدم أو الهرمونات”.

ولا توجد قاعدة محددة بالنسبة للطعام، ولكن من الضروري تناول الطعام ذو النسب العالية من “أوميغا 3″، “فيتامين B”، والأحماض الأمينية، والمعادن بما في ذلك الزنك والحديد.

وكشفت دراسة أخرى أن حمية البحر المتوسط تخفف من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أن زيت الزيتون والخضروات الورقية مليئة بالمواد المغذية.

ومؤخرًا، كشف العلماء أن وجبة البيض مع خبز القمح والأفوكادو، هي وجبة الفطور الأفضل لمحاربة الاكتئاب، والسبب يكمن في احتواء البيض على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية الهامة، أوميغا 3 والأحماض الدهنية، وهي عناصر حيوية لأدمغتنا، كما أن الافوكادو غني بمادة كيميائية هامة تدعى “تريبتوفان” التي تحفز “السيروتونين”، هرمون السعادة المسؤول عن تنظيم مزاجنا.

وأكدت الدكتورة ميليسا على أهمية تنظيم نسبة السكر في الدم لأي شخص يعاني من الاكتئاب.