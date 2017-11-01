مصر تقترب من القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي

كشفت البيانات التي عُرضت في القمة العلمية العالمية لالتهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” بمدينة ساو باولو في البرازيل، الأربعاء، عن أن مصر تسير على طريق القضاء على الفيروس مع حلول عام 2030.

وقال رئيس التحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد، تشارلز غور، إن “تلك البيانات أكدت أن القضاء على فيروس سي أصبح ممكنًا، في حين أظهرت المزيد مما يجب عمله لدعم الحكومات في معالجة الفيروس، فالقمة العالمية لمكافحة التهاب الكبد توفر للحكومات الفرصة للتعلم من البلدان الأخرى، والاستفادة من خبراء الصحة العامة في اتجاه القضاء على المرض”.

وأكدت منظمة “الصحة العالمية” أنه “بالرغم من الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تتمثل في الافتقار لآلية التمويل العالمية، وغياب الإرادة السياسية وضعف طرق الحصول على البيانات”.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري النائب محمد العماري، أن “مصر تقوم بجهود محمودة في القضاء على الفيروس، حيث عالجت نحو مليون و200 ألف مريض في عام واحد، وهو ما يقارب العدد الذي عالجه العالم كله”.

وقال العماري لـ “إرم نيوز”: إن “مصر تسير بخطى ثابتة في اتجاه القضاء على الفيروس، بفضل تعاون جميع الجهات المصرية وجهود القيادة السياسية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة”، لافتًا إلى أن “ذلك جعل التجربة المصرية جديرة بالدراسة وناجحة، فكل دول العالم الآن تحذو حذو مصر”.

وفي عام 2017، فحصت مصر 30 مليون مشتبه بإصابته بالتهاب الكبد الوبائي.