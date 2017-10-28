دراسة: علماء يحددون الجين المسبب للاكتئاب والإدمان

توصل باحثون أمريكيون إلى الجين الذي يلعب دورًا في خطر الإصابة بالاكتئاب وإدمان الكحول، وفق دراسة أجريت في جامعتي ييل وبنسلفانيا في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية (JAMA Psychiatry) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 7822 شخصًا من الأمريكيين من أصل أوروبي، وآخرين من أصل أفريقي.

وكان الهدف من الدراسة بحسب العلماء، العثور على ما إذا كان هناك علاقة بين الشيفرات الوراثية واضطرابات الاكتئاب والإدمان.

ودرس الباحثون الرموز الوراثية لـ 4653 من الأمريكيين الأفارقة، و3169 من الأمريكيين الأوروبيين، لمعرفة ما إذا كانوا يختلفون من حيث إدمان الكحول والإصابة بالاكتئاب.

واكتشف العلماء جيناً لدى الأمريكيين الأفارقة، يزيد من خطر الاكتئاب لديهم ومن إدمانهم على الكحول.

وبعد تحليل جينات جميع المشاركين في البحث، وجد العلماء أن الجين (SEMA3A) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدمان الكحول والاكتئاب.

ورصد فريق البحث تلفًا في هذا الجين لدى الأمريكيين الأفارقة الذين يعانون من هذه الاضطرابات، لكن الأمر لم يكن كذلك لدى المشاركين من الأمريكيين الأوروبيين.

ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما السبب الذي يجعل الشيفرة الجينية تتسبب بهذه الاضطرابات، ولماذا تؤثر فقط في الأمريكيين الأفارقة دون الأوروبيين.

وعن أهمية هذه النتائج قال الباحثون، إن “اكتشاف ارتباط هذا الجين بإدمان الكحول والاكتئاب، هو خطوة إيجابية نحو العلاج من هذه الاضطرابات”.

وأضاف الباحثون أن “الإدمان على الكحول والأدوية مثل أدوية الاكتئاب، يحدث غالبًا بسبب عوامل الخطر الجينية المشتركة”.

وربطت دراسات سابقة هذا الجين، بالإصابة بأمراض مثل انفصام الشخصية والزهايمر والصرع.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها، أن “أكثر من 4% من سكان العالم يعانون الاكتئاب، وأن 80% من حالات الاكتئاب والأمراض العقلية تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”.

وأوضحت المنظمة أن “التقديرات تكشف أن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 18.4% في 10 سنوات”.