محمد بن سلمان يوجه بعلاج توأم فلسطيني “ملتصق” في الرياض‎

وجّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، بنقل التوأمين السياميين الفلسطينيين حنين وفرح، من قطاع غزة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، في الرياض، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الخطوة تؤكد حرص قيادة المملكة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح الربيعة أن “التوأمان هما إناث، وتلتصقان في منطقتي البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي”.

وأضاف أنهما “تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية، وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة، وإمكانية فصلهما”.

وعملية فصل التوأم السيامي هي من العمليات المعقدة، وتعد السعودية رائدة طبيًا وإنسانيًا في هذا المجال.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها توجيه من ولي العهد لعلاج توأم سيامي، حيث جرت العادة أن تصدر هذه التوجيهات من العاهل السعودي.