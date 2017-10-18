7 طرق لتقليل تكاليف علاج البرد في موسم الأنفلونزا

تأثير موسم الأنفلونزا يتعدى الأثار المرضية الجسدية إلى مزيد من المصاريف على العلاجات، فمتوسط حالات شراء الأدوية دون استشارة طبيب هو 26 مرة كل عام، وفقاً لأحدث بيانات “جمعية منتجات الرعاية الصحية للمستهلك” في الولايات المتحدة للعام 2015.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “يو اس توداي” الأمريكية، فإن الأمريكيين أنفقوا نحو 328 مليار دولار في العام ذاته على شراء وصفات الأدوية من الصيدليات حسب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن دوغ هيرش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لـ”جودركس”، وهو موقع طبي يبيع ويتابع أسعار الأدوية والوصفات الطبية في الولايات المتحدة، سبعة طرق يمكن للمستهلك اتباعها لتقليل إنفاقه على الأدوية، هي كالتالي:

تسوق جيدا قبل الشراء

نظراً لاختلاف أسعار الأدوية من مكان إلى آخر، فإن مقارنة الأسعار هي المفتاح لتقليل الإنفاق بما في ذلك شراء أدوية متداولة من العلامات التجارية المعروفة والتي تقدمها معظم المتاجر الرئيسية بسعر أرخص أو الشراء عبر الإنترنت.

برامج الخصومات

تقدم مواقع متخصصة مثل فاميليويز وجودركس وويلركس برامج خصومات ترتكز على تطبيقات مجانية كما أن هناك مواقع تقدم برامج خاصة على الشراء بالتجزئة.

قسائم الأدوية

يجب استغلال قرار صناع الأدوية بالسماح بشراء قسائم الأدوية دون روشتة طبية في أواخر أكتوبر الماضي حيث توفر القسيمة الدوائية شركات الأدوية أو توزعها على المستهلكين عبر الأطباء والصيادلة، ويمكن الحصول على معظمها عبر الإنترنت، ويقصد من خلالها مساعدة المستهلكين على توفير المال الذي ينفقونه على العقاقير الصيدلانية.

ترشيد استخدام قسائم الأدوية

قلل استهلاك هذه القسائم، عبر شراء كميات أقل من الأدوية، ما يؤدي إلى تقليل إنفاقك بشكل عام، وإن لم يكن لديك قسيمة دوائية فاشترى الحجم المتوسط لأنه عادة ما يتم عرضه بسعر جيد.

اسأل أقرب صيدلي

ناقش مع أقرب صيدلية لك إذا كان لديهم برنامج خصم خاص بهم، يقدم خصومات أو يوفر المنتجات بسعر أرخص لجذب مزيد من المستهلكين.

ترشيد الشراء

إن شراء أدوية الأعراض الفردية يمكن أن يكون مكلفاً، فبدلا من ذلك استثمر في شراء عدد أقل من المنتجات متعددة المكونات كعلاج لكثير من الأعراض المرضية ومنها مضادات الاحتقان .

الوقاية خير من العلاج

اهتم بشرب الماء دائما، وغسل اليدين، وتغيير فرش الأسنان، والحصول على مصل الأنفلونزا، كما أن العلاجات الطبيعية موفرة أيضا للتكاليف مثل الغرغرة مع المحاليل الطبية وشرب الشاي مع العسل.