هل يعاني ترامب فعلًا من فوبيا السلالم والمنحدرات ؟

تجدد الجدل حول مزاعم مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخاف من استعمال الأدراج (السلالم) أو المنحدرات، بعد انتشار صور جديدة ظهر فيها وهو يتكئ على يد سناتور أمريكي أثناء صعوده درجًا في البيت الأبيض.

ويعاني ترامب من حالة مرضية اسمها “باثموفوبيا”، أي الخوف من الوقوع عن الدرج أو المنحدر، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، التي قالت إن هذه المزاعم شكلت عقبة رئيسية أمام ترامب لسنوات، وتزايدت الآن بعد أن ظهر في الصور وهو يتكئ على يد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ متيش ماكونيل، عقب الانتهاء من مؤتمر صحفي عند مدخل البيت الأبيض مؤخرًا.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، ظهر ترامب وهو يمسك بيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء زيارتها للبيت الأبيض. وعلق مصدر حكومي بريطاني حينئذ بقوله إن ترامب (71 سنة) فعل ذلك، بسبب وجود منحدر صغير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “ترامب أمسك يد ماي للاتكاء عليها حتى لا يفقد توازنه، ثم فرك يده بيدها للتعبير عن امتنانه.”

كما كشفت أن ترامب يرفض زيارة أحد مساعديه في البيت الأبيض، بسبب وجود درج يؤدي إلى مكتبه”.

ويخطط مسؤولون بريطانيون لزيارة ترامب بشكل مدروس لإبعاده عن الأماكن التي يوجد بها أدراج، بحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، التي قالت إن من يخططون لزيارة ترامب إلى بريطانيا يريدون أن تكون كل لقاءاته في غرف الطابق الأرضي لتجنب استعماله للدرج.