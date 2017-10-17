“الصحة العالمية”: سمنة الأطفال تضاعفت 10 مرات في 40 عامًا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الأطفال والمراهقين المتضررين من آفة السمنة ازداد عشرة أضعاف، على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وأظهرت دراسة، نشرتها المنظمة بالتعاون مع كلية “إمبريال كوليدج” في لندن، أن ظاهرة انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين تتسارع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأشارت إلى أن 124 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا، عانوا من السمنة المفرطة في العام 2016، بينما كان العدد لا يزيد على 11 مليونًا في العام 1975.

وأضافت الدراسة أن هذه الظاهرة ظلت مستقرة منذ سنوات في بعض البلدان الغنية، ولكنها تتزايد في البلدان منخفضة الدخل؛ ففي جنوب أفريقيا ومصر والمكسيك، على سبيل المثال، ارتفعت نسبة البدناء إلى أكثر من 20 بالمئة في 40 عامًا، وفي بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أصبح الأطفال الذين كانوا يعانون من نقص الوزن سابقًا يُعانون بسرعة اليوم من السمنة المفرطة.

أما أسباب هذه الزيادة، بحسب الدراسة، فهي “الوجبات السريعة”، لافتة إلى أن عدد البلدان التي لديها برامج منهجية للوصول إلى الأغذية الصحية قليل جدًا، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

ولعكس هذا الاتجاه، يدعو واضِعو الدراسة إلى بذل جهود مكثفة لتحسين التغذية، سواء في البيت أو في المدرسة، وبالتالي حماية الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن من الإصابة بمرضِ السكري، أو أمراض القلب والأوعية الدموية عندما يصلون إلى سن البلوغ.