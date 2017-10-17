10 خطوات تمنح جسدك الحيوية وتعزز الإيجابية‎

كشفت خبيرة تغذية النقاب عن 10 خطوات لتعزيز الصحة والحيوية بطرق مذهلة تتنوع بين تناول الدهون إلى شرب خل التفاح في الصباح.

وتنصح خبيرة التغذية كريستينا هاولز بالجمع بين التدريب عالي الجهد المتقطع والتمارين التقليدية لتسريع عملية حرق السعرات الحرارية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد على تعزيز صحتك وحيويتك بشكل عام، بالإضافة إلى مساعدتك على فقدان الوزن بشكل صحي.

ولذلك استعانت الصحيفة بالمدربة الخاصة وخبيرة التغذية الشهيرة كريستينا هولز وجمعت لك النصائح الآتية:

أولاً: تناول الافطار

إذ إن تناول وجبة إفطار غنية بالمغذيات بعد وقت قصير من الاستيقاظ يوقظ عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على إنعاش الجسم، وحرق السعرات الحرارية.

ثانياً: التمارين المجهدة المتقطعة

إذ تنصح كريستينا بإدخال التمارين المتقطعة المجهدة في روتينك اليومي؛ لتعزيز القدرة على حرق السعرات الحرارية.

ثالثاً: الشاي الأخضر

من أهم المحفزات للجسم والطاقة الإيجابية شرب الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة.

رابعاً: تمارين الأيروبكس

قد لا تبني تمارين الأيروبكس العضلات، ولكنها طريقة فعالة ومجربة لحرق الدهون الزائدة.

خامساً: خل التفاح

إضافة بضع ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى الماء الدافئ، وشربه على معدة فارغة قبل تناول العشاء بحوالي 30 دقيقة يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحد من الشهية.

سادساً: اعرف ما يحتاجه جسمك

تعلم الانتباه إلى جسمك وإشارته فما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك.

سابعاً: الحياة صالة ألعاب

لذا ينصح باستغلال أي فرصة لممارسة التمارين الرياضية على مدار اليوم ليبقى جسمك نشيطاً وحيوياً.

ثامناً: الدهون والخضار

إن أي نظام غذائي يحتاج لنسبة عالية من الخضراوات والبروتين لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تاسعاً: بناء العضلات

بينما تتراكم الدهون وتشكل خطراً على لياقة وصحة الإنسان، إلا أنه بالمثابرة والإصرار يمكن لأي شخص تحويل هذه الدهون السيئة إلى عضلات صحية.

عاشراً : الحركة

يستطيع الإنسان حرق الدهون في العمل أيضاً، وذلك من خلال التحرك متى سنحت الفرصة.