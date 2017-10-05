“باناسونيك” تبتكر جهازًا لتحليل السعرات الحرارية للطعام

إبتكرت شركة باناسونيك جهازًا جديدًا يحلل السعرات الحرارية الموجودة بالطعام، ويعرضها على شاشة صغيرة بدقة وكفاءة عالية في غضون ثوانٍ معدودة .

ووفقًا لمسؤولي شركة باناسونيك يستطيع الجهاز تحليل جميع العناصر الغذائية الموجودة بالوجبة الغذائية، وإظهار النتائج من خلال شاشة الجهاز.

ويؤكد مسؤولو الشركة قدرة الجهاز في التعرف على جميع السعرات الحرارية الموجودة بالوجبات الغذائية عدا الوجبات صاحبة الألوان الداكنة حيث يصعب على الجهاز تحليل عدد السعرات الحرارية الموجودة بالأطباق الداكنة.

ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي، هناك العديد من الأجهزة التي من الممكن أن تحسب عدد السعرات الحرارية ، كما توجد بعض التطبيقات على الهاتف تستطيع حساب السعرات الحرارية، ولكن كل هذه الأجهزة والتطبيقات لا تعمل بدقة كافية .

غير أن الجهاز الثوري الذي أعلنت عنه شركة باناسونيك تحت مسمى “كالوريكو” يستطيع إعطاءك معلومات مفصلة عن عدد السعرات الحرارية الموجودة والتي تنتج من الدهون والبروتينات والعناصر الغذائية المختلفة ويظهر كل ذلك من خلال الشاشة الإلكترونية الموجودة بأعلى الجهاز.