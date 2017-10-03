ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن.. ومحافظة حجة المتضرر الأكبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى 2134 حالة، منذ الـ 27 من نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير إنه “تم تسجيل 777 ألفًا و229 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد 2134 حالة وفاة مرتبطة بالمرض”.

وأضاف التقرير أن “هذه الحالات تم تسجيلها في 304 مديريات من أصل 333، وفي 22 محافظة من أصل 23”.

وأظهر التقرير أن محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي البلاد، هي الأولى في عدد الوفيات بواقع 400 حالة، في حين لا تزال محافظة الحديدة (غرب) هي الأولى من حيث عدد الإصابات بأكثر من 103 آلاف حالة، فيما استمرت محافظة سقطرى (جنوب شرق) خالية من أي انتشار للمرض.

ويؤكد التقرير أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد الوفيات جراء الوباء، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فقط بالمرض خلال يومين.

وتعمل منظمات دولية ومحلية على تقديم المساعدة لليمنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية متدهورة جراء الحرب التي تدور في البلاد منذ خريف عام 2014، بالتزامن مع تفشي الوباء.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة.