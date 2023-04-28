نزيف الأنف.. الأسباب وطرق العلاج
هناك عوامل كثيرة تؤدي لإصابتنا بنزيف في الأنف، ومنها التعرض لنزلة برد فيروسية، أو تهيج خفيف، أو نوبة عطس، أو التعرض لهواء جافٍ أو باردٍ بشكل مفرط، أو نفخ الأنف بشدة أو استخدام أي من منتجات إزالة الاحتقان بشكل أكثر من اللازم.
ونتيجة لظروف أخرى أكثر خطورة، قد يحدث نزيف الأنف كالتعرض لإصابة أو استنشاق عقاقير غير مشروعة، أو نتيجة إجراء جراحي في الجيوب الأنفية أو الغدة النخامية.
وقد يكون الأكثر عرضه لإصابات نزيف الأنف هم الأطفال، لكن ذلك لا يعني أن الكبار في مأمن من خطر الإصابة، فبعيدًا عن الأمراض أو هواء الشتاء المتجمد، هناك عدة عوامل غير معروفة نسبيًا من شأنها زيادة خطر إصابتهم، من ضمنها المشروبات التي تحتوي على كافيين، وهو ما نسلط عليه الضوء بتفاصيل أكثر فيما يلي:
علاقة الكافيين بنزيف الأنف
أظهر باحثون أن بعض المشروبات تسهم في الإصابة بنزيف الأنف منها الشاي، والقهوة، والصودا، ومشروبات الطاقة وأي مشروبات أخرى غنية بالكافيين، لأن الكافيين مدر للبول، ويحفز الكلى على زيادة إنتاج البول، ما يؤدي إلى فقدان الجسم مزيدًا من السوائل، وبالتالي جفافه والاستمرار في تناول تلك المشروبات، تزداد فرص الإصابة بنزيف في الأنف.
وأكد الباحثون بأن مقدار ما يتناوله الفرد من الكافيين لابد أن يكون مرتفعًا بشكل كبير حتى يصير أكثر عرضة لخطر الجفاف، موضحين أن الحديث هنا عن أكثر من 500 ملليغرام يوميًا، أي بما يعادل حوالي 5 أكواب من القهوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدراسات وجدت أن هناك أنواعًا من المشروبات التي تحتوي على كافيين تزيد من خطر الجفاف، مثل مشروبات الطاقة، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ ولهذا قد تصيب بعض من هذه المشروبات بنزيف الأنف أكثر من غيرها.
علاج نزيف الأنف
عند التعرض لنزيف الأنف يمكن اتباع النصائح التالية من أجل السيطرة عليه سريعًا:
- الجلوس والاستنشاق من الفم.
- تجنب الاستلقاء أو إمالة الرأس للخلف؛ لأن ذلك قد يؤدي لنقل الدم إلى الحلق.
- استخدام إصبعي الإبهام والسبابة لغلق فتحتي الأنف بإحكام لوقف النزيف.
- عدم القلق؛ لأن ذلك قد يستغرق من 5 لـ 10 دقائق.
- استخدام كمادة باردة؛ لأنها قد تفيد أيضًا في إبطاء النزيف.
- حال استمر النزيف ولم يتوقف فيجب في تلك الحالة طلب المساعدة الطبية العاجلة.
ولتفادي جفاف الممرات الأنفية وضمان إبقائها رطبة، يمكن الرجوع للطبيب أيضًا كي يحدد المناسب لحالتك؛ لأن هناك طرق مثبت جدواها، لكن يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب.
فالمشروبات الغنية بالكافيين تلعب دورًا في الإصابة بنزيف الأنف نتيجة لتسببها في جفاف الجسم، فالأفضل في تلك الحالة هو الاهتمام بشرب قدر كافٍ يوميًا من الماء.