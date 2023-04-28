نزيف الأنف.. الأسباب وطرق العلاج

هناك عوامل كثيرة تؤدي لإصابتنا بنزيف في الأنف، ومنها التعرض لنزلة برد فيروسية، أو تهيج خفيف، أو نوبة عطس، أو التعرض لهواء جافٍ أو باردٍ بشكل مفرط، أو نفخ الأنف بشدة أو استخدام أي من منتجات إزالة الاحتقان بشكل أكثر من اللازم.

ونتيجة لظروف أخرى أكثر خطورة، قد يحدث نزيف الأنف كالتعرض لإصابة أو استنشاق عقاقير غير مشروعة، أو نتيجة إجراء جراحي في الجيوب الأنفية أو الغدة النخامية.