دراسة: المصابون بحساسية القمح أكثر عرضة لهذا المرض المميت
حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "أكسفورد" البريطانية، من أن الذين يعانون من حساسية القمح، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حتى لو لم يعانوا من عوامل الخطر الشائعة.
ويعاني حوالي 1% من سكان المملكة المتحدة من الداء البطني (الزُّلاقي) المعروف باسم حساسية القمح، وهو نوع من أمراض المناعة الذاتية ينتج عنه حساسية من مادة الغلوتين الموجودة في القمح والشعير والجاودار.
وتعتبر حساسية القمح أكثر شيوعًا بين النساء وأصحاب البشرة البيضاء ويتم تشخيصها عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة أو بين سن 40 و60 عاما، إلا أن هذه الدراسة الحديثة وجدت علاقة قوية بين الإصابة بحساسية القمح وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل اضطرابات ضغط الدم أو النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وفي الدراسة، حلل الباحثون البيانات الطبية لحوالي 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا من إنجلترا واسكتلندا وويلز، بما في ذلك 2083 شخصًا مصابًا بحساسية القمح ولم يعانوا من أي مرض قلبي عند بداية متابعة بياناتهم الطبية بين عامي 2006 و2010.
ومن خلال دراسة السجلات الطبية للمرضى على مدى 12 عاما، وجد الباحثون أن المصابين بحساسية القمح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27% مقارنة بالذين لا يعانون من الحساسية.
ووجد الباحثون أن الخطر يزداد كلما طالت مدة معاناة الشخص من حساسية القمح، حيث ترتفع نسبة الخطر إلى 30٪ بين الذين عانوا من حساسية القمح لأقل من 10 سنوات، و34٪ بين الذين عانوا منه لمدة 10 سنوات أو أكثر، وذلك على الرغم من قلة عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتي تشمل زيادة الوزن أو السمنة وارتفاع ضغط الدم الانقباضي والتدخين وارتفاع مستويات الكوليسترول.
وفي حين لم تكشف الدراسة القائمة على الملاحظة السبب الكامن وراء هذه العلاقة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين الذي يتبعه مرضى حساسية القمح بسبب حالاتهم، قد يلعب دورا كبيرا في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مع ذلك أكد الباحثون على الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث للتوصل لمزيد من المعلومات.