ابتكار نوع جديد من الخبز يسهم في إنقاص الوزن

يدعو العديد من أخصائيي الحميات الغذائية، إلى تجنب تناول الخبز بسبب ارتفاع مستويات الكربوهيدرات فيه وبالتالي السكريات.

ولجأ العلماء لصنع دقيق مشتق من الحمص، والذي عند تناوله على شكل لفائف خبز مع المربى، يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر مما فعلوا بعد تناول فطيرة عادية.

ويعتقد العلماء أن تبديل دقيق القمح بنسخة الحمص، يمكن أن يحد من الإفراط في تناول الطعام ويقلل في النهاية من السمنة.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن مبادلة الدقيق البسيطة وحدها لن تكون كافية؛ لأن الحفاظ على النشاط واتباع نظام غذائي صحي شامل ضروريان لصحة أفضل على المدى الطويل.

وقام باحثون من معهد كوادرام، وهو مركز لأبحاث الغذاء والصحة في نورويتش، وكينغز كوليدج لندن، بصنع الخبز باستخدام "دقيق الحمص الخلوي" بدلًا من دقيق القمح العادي.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها لفحص المكون الجديد، الذي صنعته شركة "PuseON Foods"، وهي شركة أنشأها معهد "Quadram".

ويتضمن الدقيق الحديث المصنوع من الحمص والعدس والفاصوليا، الطحن التقليدي الذي يكسر الهياكل الليفية الرئيسية للفوائد الصحية للبقول، لكن دقيق الحمص المستخدم في الدراسة تم من خلال طريقة طحن جديدة تحافظ على بنية الألياف للبقول.

ويقول العلماء: إن هذا "سوف يوفر طريقة جديدة لإثراء الأطعمة القائمة على الدقيق بفوائد غذائية إضافية. حيث أرادوا معرفة ما إذا كانت المقايضة تجعل الناس يشعرون بمزيد من الرضا، وكان لها أي تأثير على الهرمونات التي تنظم الامتلاء والأنسولين ومستويات السكر في الدم".