دراسة: الأمراض العقلية تعجل شيخوخة الجسم
كشفت دراسة جديدة صادمة أن الأمراض العقلية تعجّل من تقدم الجسم في العمر وبلوغ الشيخوخة.
وحلل علماء كلية كينجز لندن عينات دم أكثر من 110 آلاف بريطاني بحثًا عن علامات محددة تتعلق بالشيخوخة، كما اطلعوا على تاريخ صحتهم العقلية.
ووجد الباحثون علاقة بين الإصابة بالأمراض العقلية وتقدم الجسم في السن بسرعة أعلى من الطبيعي.
وتوصل الباحثون إلى أن الذين يعانون من حالات مثل الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والقلق يكون عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الزمني الفعلي بعامين كاملين.
وقال المؤلف الرئيس للدراسة وعالم الأعصاب الدكتور جوليان موتز، إن نتائج الدراسة قد تفسر جزئيًّا لماذا يكون عمر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أقصر في العادة، كما يعانون من أمراض مرتبطة بالعمر أكثر من عامة الناس.
وأوضح: "يمكننا الآن التنبؤ بعمر الناس من خلال علامات معينة في الدم، ووجدنا أن أولئك الذين عانوا في الماضي أو ما زالوا يعانون من المرض العقلي يكون عمر أجسامهم أكبر من عمرهم الحقيقي بمتوسط عامين".
وأظهرت نتائج الدراسة بالتفصيل كيف يؤثر كل مرض عقلي على عمر الإنسان، إذ يؤدي الاكتئاب إلى تقدم العمر الجسدي بنحو عام واحد، بينما يزيد القلق العمر بنحو 7 أشهر.
وسبق وأشارت دراسة دنماركية لعام 2019، أن الأمراض العقلية تقلل متوسط عمر الرجال بـ 10 سنوات وعمر النساء بمتوسط 7 سنوات.