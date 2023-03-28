دراسة: الأمراض العقلية تعجل شيخوخة الجسم

كشفت دراسة جديدة صادمة أن الأمراض العقلية تعجّل من تقدم الجسم في العمر وبلوغ الشيخوخة.

وحلل علماء كلية كينجز لندن عينات دم أكثر من 110 آلاف بريطاني بحثًا عن علامات محددة تتعلق بالشيخوخة، كما اطلعوا على تاريخ صحتهم العقلية.

ووجد الباحثون علاقة بين الإصابة بالأمراض العقلية وتقدم الجسم في السن بسرعة أعلى من الطبيعي.