عقار جديد يعالج الدرن في شهرين فقط

طوَّر علماء من جامعة "سانت أندروز" علاجًا جديدًا لمرض الدرن "السُّل" من شأنه إنقاذ الملايين من المصابين بالمرض المميت، حيث يخفض مدة العلاج إلى الثلث.

ويسبب السُّل ما لا يقل عن مليون حالة وفاة كل عام، إذ يتطلب علاجه مجموعة من الأدوية، ويتطلب علاج أكثر أشكال السُل حساسية للأدوية ما لا يقل عن 4 أشهر من العلاج باستخدام 4 عقاقير مضادة للسل.

يذكر أنه في عام 2021، أصيب 10 ملايين شخص بالسل، وتوفي نحو 1.6 مليون بسبب المرض، وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف شخص يصابون كل عام بالسل المقاوم للأدوية.