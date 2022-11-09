بعد التشكيك في جودة العسل المستورد.. "الغذاء والدواء" السعودية توضح

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة العسل المستورد، وذلك إثر تشكيك رئيس جمعية النحالين السعودية في جودة العسل المستورد.

وشددت الهيئة في بيان لها، أنها تمنع تسمية أي منتج بـ"العسل" ما لم يحقق المتطلبات، والتي تتوافق مع جميع متطلبات ومواصفات العسل الدولية، وتغطي جميع أشكال وأنواع العسل ومصادره.

وأكدت الهيئة أنها تطبق اشتراطات مشددة على العسل قبل استيراده منها اعتماد منشآت التصدير.

ونوهت إلى أنها تجري كامل التحاليل اللازمة لعينات العسل سواء المستورد أو المحلي في مختبراتها بشكل دوري، إضافة إلى برامج الرصد للتأكد من مطابقته للشروط.

وأضافت الغذاء والدواء في بيانها، أن مختبراتها حاصلة على شهادة الاعتماد لجودة مختبرات الفحص والمعايرة، وأن طرق التحليل لديها متوافقة مع الطرق الدولية.