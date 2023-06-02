الإمارات تشهد إطلاق عقار ثوري لعلاج السرطان
شهدت دولة الإمارات، يوم الخميس، إطلاق عقار دوائي ثوري جديد لعلاج مرض السرطان يحمل اسم "تريميليموماب"، يعد نقلة نوعية في علاج هذا المرض.
وبهذا الحدث، تكون دولة الإمارات من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على هذا العقار الذي يحمل الاسم التجاري IMJUDO.
وأطلقت شركة "أسترازينيكا" العقار الجديد، الذي يتميز بقدرته على علاج العديد من الأورام السرطانية، ونظمت سلسلة من ورش العمل والجلسات لتعريف خبراء الرعاية الصحية في الإمارات بالدواء الجديد.
وأثبتت التجارب السريرية كفاءة العقار كمزيج دوائي وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذا الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية.
وشهدت الجلسات مشاركة أكثر من 100 متخصص في قطاع الرعاية الصحية من منشآت طبية رئيسية متخصصة في علاج السرطان، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الوكالة أن "إطلاق العقار يأتي داعماً لالتزام دولة الإمارات بتطوير منظومة رعاية الأورام ورفد المرضى وأسرهم بوصول يسير إلى أحدث الخيارات العلاجية".
وأكدت الشركة المصنعة "أسترازينيكا" التزامها ببذل كل جهد ممكن لضمان توافر العقار الجديد في دولة الإمارات وسهولة الوصول إليه.