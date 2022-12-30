الفلفل الأسود.. منجم للفوائد الصحية

كيفية الاستفادة من الفلفل الأسود

ذكرت صحيفة "هانت ديلي نيوز" الهندية، اليوم الجمعة، أن أفضل طريقة للاستفادة من الفلفل الأسود، تتمثل بطحنه وتناوله يومياً بكمية قليلة قدرها ربع ملعقة صغيرة ومزجها مع الأطعمة، وفق خبراء التغذية.

وبحسب خبراء التغذية، فإن تناول ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود بدون إضافته مع الطعام، يحقق أكبر استفادة من فوائده.

أمراض يعالجها الفلفل الأسود

يزداد الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، والتي تكون مصحوبة بأعراض مزعجة وتتضمن الإصابة بحمى والشعور بقشعريرة والسعال والبرد والتهاب الحلق.

ويقول خبراء التغذية: "عند خلط ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود، مع ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من العسل، واستهلاك هذا الخليط بعد ساعة واحدة من تناول وجبات الطعام، فإن قوة جهاز المناعة ستزداد في مواجهة هذه الأمراض".