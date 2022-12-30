الفلفل الأسود.. منجم للفوائد الصحية
يتميز الفلفل الأسود بنكهته الحارة الفريدة، حيث يعد من أكثر أنواع التوابل شيوعاً حول العالم والذي يعود استخدامه في تتبيل الأطعمة إلى قرون طويلة.
كما يعرف باسم "الذهب الأسود" نظراً لفوائده الكثيرة والتي تساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية والعصبية، إذ أنه غني بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات.
كيفية الاستفادة من الفلفل الأسود
ذكرت صحيفة "هانت ديلي نيوز" الهندية، اليوم الجمعة، أن أفضل طريقة للاستفادة من الفلفل الأسود، تتمثل بطحنه وتناوله يومياً بكمية قليلة قدرها ربع ملعقة صغيرة ومزجها مع الأطعمة، وفق خبراء التغذية.
وبحسب خبراء التغذية، فإن تناول ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود بدون إضافته مع الطعام، يحقق أكبر استفادة من فوائده.
أمراض يعالجها الفلفل الأسود
يزداد الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، والتي تكون مصحوبة بأعراض مزعجة وتتضمن الإصابة بحمى والشعور بقشعريرة والسعال والبرد والتهاب الحلق.
ويقول خبراء التغذية: "عند خلط ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود، مع ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من العسل، واستهلاك هذا الخليط بعد ساعة واحدة من تناول وجبات الطعام، فإن قوة جهاز المناعة ستزداد في مواجهة هذه الأمراض".
مرض السكر
يمكن للفلفل الأسود المساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، مما يجعله مثالياً لمرضى السكري.
وينصح خبراء التغذية مرضى السكري بتناول مسحوق الفلفل الأسود على معدة فارغة في الصباح لضبط مستوى السكر لديهم.
أمراض عصبية
يعتبر التوتر مشكلة عصبية شائعة في العصر الحالي، جراء ضغوطات الحياة.
ويشير خبراء التغذية إلى أن الفلفل الأسود يمكنه تخفيف التوتر، من خلال خلطه مع السمن البقري أو الحليب الساخن أو الماء الساخن وتناوله ليلاً قبل النوم.
كما يوضح خبراء التغذية أن هذه الطريقة لا تخفف من التوتر وحسب، بل وتساعد أيضًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم.
عدم التوازن الهرموني
تعاني النساء من هذه المشكلة الصحية، حيث إذا تناولن ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود مع الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح، فسيحصلن على نتائج علاجية فعالة في غضون بضعة أشهر، وذلك كما يشير خبراء التغذية.