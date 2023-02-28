باحثون يطورون أجسامًا مضادة تكسر شوكة فيروس كورونا المستجد

ويشكل بروتين سبايك النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا والتي تمنحه الشكل التاجي المعروف عنه، وهو المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها.

ويستخدم الفيروس البروتين للالتصاق بالخلايا البشرية وتسهيل امتصاص الفيروس في الخلية. لذلك يحتاج الفيروس التاجي إلى بروتين سبايك حتى يتمكن من مهاجمة الخلية.

ووفق تقرير نشره موقع "ميدغادغيت" المعني بالشؤون الطبية والتقنية، فإن الأجسام المضادة السابقة والحالية كانت تستهدف الموضع الأكثر وضوحًا في البروتين، لكن فعالية هذه الطريقة في تدمير الفيروس قد تضاءلت مع المتغيرات الفيروسية الجديدة.

ولذلك فإن الأجسام المضادة الجديدة التي طورها باحثون في معهد غارفان للبحوث الطبية في أستراليا، تستهدف موضعا مخفيا على جسم البروتين؛ ما يؤدي إلى تدميره بشكل أساسي حيث سيجد صعوبة في تطوير مقاومة للأجسام المضادة.

قال جيك هنري، الباحث المشارك في الدراسة: "لم تعد جميع الأجسام المضادة المتاحة تجاريًا لـ COVID-19 تعمل بشكل جيد بعد الآن".