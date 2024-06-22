بالزفة المغربية.. استقبال حافل للفنانة بلقيس في مهرجان موازين (فيديو)
استقبلت إدارة مهرجان موازين الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي بالزفة المغربية، إذ حملوها على الأعناق فيما يسمونه "العمارية" مع إيقاع "الدقايقية" المغربية.
ووصلت بلقيس فتحي أمس الجمعة، إلى المغرب للمشاركة في فعاليات الدورة 19 من مهرجان موازين الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات، إذ من المقرر أن تحيي بلقيس حفلًا غنائيًا فيه.
وتفاعلت الفنانة اليمنية مع إيقاع "الدقايقية"، إذ رقصت وهي محمولة على الأعناق، معربة عن سعادتها بهذا الاستقبال الحار.
وانطلقت الدورة التاسعة عشر لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، أمس الجمعة، بعدد من الحفلات الغنائية، كان من أبرز نجومها المصرية أنغام، واللبنانية كارول سماحة، وفق وكالة "رويترز".
وقدمت أنغام حفلها على مسرح النهضة المخصص للموسيقى العربية بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، ولكن مع حضور جماهيري متواضع مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان الأضخم موسيقيًا في المغرب.
ولم يكن الإقبال كبيرًا مساء الجمعة على مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، وكذلك مسرح شاطئ سلا المخصص لفناني المغرب، بينما كان الحضور في مسرح محمد الخامس الذي أقيم عليه حفل اللبنانية كارول سماحة جيدًا.
ولكن حجم الإقبال لم يكن عائقًا أمام الجمهور الذي حضر حفل أنغام، وحرص على رؤيتها على المسرح والتفاعل معها غناءً وتصفيقًا، إذ قدمت باقة من أشهر أغانيها مثل (بخاف أفرح) و(أتمناله الخير) و(يا ريتك فاهمني) و(أساميك الكتيرة).