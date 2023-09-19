مصرع 3 وعزل 6 آلاف في فيضانات تشيلي
تسببت الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في تشيلي، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 249، وعزل أكثر من 6 آلاف شخص في نواحٍ مختلفة جنوب البلاد، وفق ما أوردت صحيفة "laTercera" المحلية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن إدارة نظام الطوارئ، تعرض 440 منزلًا لأضرار طفيفة، و60 منزلًا لأضرار جسيمة، وتدمير 10 منازل بالكامل.
وبحسب التقرير، فإن "هطول المطر الغزير بدأ نهاية الأسبوع الماضي واستمر لعدة أيام؛ مما تسبب في فيضان مزيد من الأنهار وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وقطع العديد من الطرق، وخاصة الزراعية منها، وصعّب عمليات إخلاء وإنقاذ المحاصرين والمصابين.
وأفاد بأن "فتاة قاصرا تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت إحدى ضحايا الفيضانات، إذ وجدت جثتها لاحقا، وهي ابنة أب وأم توفيا جراء الفيضانات بمنطقة أراوكانيا".
ولفت التقرير إلى أنه "تم نقل مئات من المواطنين إلى مراكز إيواء خاصة تحميهم من آثار الفيضانات وتقدم لهم الرعاية الطبية والخدمات المطلوبة إلى حين إيجاد حلول بخصوص البيوت التي تهدمت".
المصدر: صحيفة "laTercera"