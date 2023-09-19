مصرع 3 وعزل 6 آلاف في فيضانات تشيلي

تسببت الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في تشيلي، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 249، وعزل أكثر من 6 آلاف شخص في نواحٍ مختلفة جنوب البلاد، وفق ما أوردت صحيفة "laTercera" المحلية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن إدارة نظام الطوارئ، تعرض 440 منزلًا لأضرار طفيفة، و60 منزلًا لأضرار جسيمة، وتدمير 10 منازل بالكامل.