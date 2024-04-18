هجوم على جوزيف عطية بعد انتقاد عارضة شاركته فيديو كليب (فيديو)

تعرَّض المغني اللبناني جوزيف عطية لانتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن معاناته مع عارضة أجنبية تناولت البصل قبل تصوير فيديو كليب معه.

وخلال لقاء له مع الإعلامي هشام الهويش عبر قناة sbc السعودية، قال عطية إنه صور العشرات من أغانيه على طريقة الفيديو كليب، إلا أنه تمنى لو أنه لم يصور أيًّا منها بسبب حدث "طريف" حصل معه.

وبعد اصرار الهويش على معرفة الحدث، قال الفنان اللبناني "في إحدى الأغاني عانيت بسبب العارضة، التي يبدو أنها تناولت طعامًا ذا رائحة قوية خلال استراحة الغداء".

وأضاف أنه لم يتمكن من احتضانها والاقتراب منها بحسب ما تطلبته قصة الكليب بسبب رائحة البصل التي انبعثت منها، مشددًا على أنها موديل أجنبية.

وانتقد نشطاء سعوديون القناة والفنان اللبناني بسبب محتوى المقابلة، مشددين على أنه غير مناسب ولا يعكس رؤية القناة، لافتين إلا أن مثل هذه البرامج لا تحترم عقلية المشاهدين.