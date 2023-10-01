السعودية توقف "تنظيمًا إجراميًا" احتال على مسن بمبلغ 23 مليون ريال

أعلنت النيابة العامة السعودية، توقيف "تنظيم إجرامي" متهم بالاحتيال على شخص من كبار السن بمبلغ 23 مليون ريال سعودي (نحو 6.1 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "نيابة الاحتيال المالي وجهت مجموعة من التهم لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين تضمنت الاحتيال المالي والتزوير وغسل أموال وجرائم معلوماتية".

ولفتت "واس"، إلى أن التنظيم قاده "رجل أعمال ينتحل صفة محام، وتضمن "محامية مرخصة وموظفًا حكوميًا وموظفًا بشركة اتصالات وموظفًا في مكتب عقار".

وأضافت أن هؤلاء "احتالوا على أحد كبار السن ويعاني من أمراض صحية، واستولواعلى 23 مليون ريال من أمواله".

وأوضحت الوكالة، أن "منتحل صفة المحامي استغل معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية".