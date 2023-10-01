السعودية توقف "تنظيمًا إجراميًا" احتال على مسن بمبلغ 23 مليون ريال
أعلنت النيابة العامة السعودية، توقيف "تنظيم إجرامي" متهم بالاحتيال على شخص من كبار السن بمبلغ 23 مليون ريال سعودي (نحو 6.1 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "نيابة الاحتيال المالي وجهت مجموعة من التهم لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين تضمنت الاحتيال المالي والتزوير وغسل أموال وجرائم معلوماتية".
ولفتت "واس"، إلى أن التنظيم قاده "رجل أعمال ينتحل صفة محام، وتضمن "محامية مرخصة وموظفًا حكوميًا وموظفًا بشركة اتصالات وموظفًا في مكتب عقار".
وأضافت أن هؤلاء "احتالوا على أحد كبار السن ويعاني من أمراض صحية، واستولواعلى 23 مليون ريال من أمواله".
وأوضحت الوكالة، أن "منتحل صفة المحامي استغل معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية".
وتابعت أن المنتحل "زوّر عقودا تجارية إضافة لتغييره الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة موظف بجهة حكومية، واستخرج شريحة اتصال من شركة للاتصالات باسم المجني عليه، وأصدر سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار".
ورفعت النيابة، الدعوى الجزائية بحق "التنظيم الإجرامي" أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، بحسب الوكالة.