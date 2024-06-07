يواجه السجن لعام ونصف.. معلم يضرب مصابا بمتلازمة داون في تركيا (فيديو)

المعلم يواجه السجن

وبعد فحص لقطات الكاميرا الأمنية للمدرسة، قرر مكتب المدعي العام أن المعلم استخدم العنف ضد الطالب، قبل القبض عليه.

وبحسب النسخة التركية من وكالة "الأناضول"، "أعد المدعي العام، لائحة اتهام ضد المعلم يطالب فيها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة و6 أشهر لارتكابه جريمة إصابة بسيطة ضد شخص غير قادر جسديًا أو عقليًا على الدفاع عن نفسه".

وقبلت محكمة تركية لائحة الاتهام.

وكان المعلم ادعى أن الطالب ضرب زميلا له في يوم الحادثة، وقال إنه اضطر إلى استخدام القوة لمنعه من إيذاء نفسه ومن حوله.

وقال المعلم: "اضطررت إلى استخدام القوة لأخذ الطالب إلى الفصل الدراسي ولمنع وقوع حادث أكبر. وأنا لا أقبل الجريمة المنسوبة إلي".