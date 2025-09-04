أشعلتها عاصفة رعدية.. الحرائق تجتاح مقاطعتين في كاليفورنيا (فيديو)

أشعلت صواعق من البرق حرائق غابات اجتاحت أجزاء من مقاطعتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء؛ ما اضطر السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة النطاق.

واجتاحت نيران حرائق الغابات جزءًا من بلدة تعدين قديمة كانت موطنًا للآلاف من المهاجرين الصينيين.

وذكرت "إدارة الغابات والحماية من الحرائق" في كاليفورنيا، أن الرياح أججت حريقًا ضخمًا تشكل من نحو 20 حريقًا منفصلًا.

وأتت ألسنة اللهب على مساحة بلغت أكثر من 13 ألف فدان من العشب الجاف والنباتات والأخشاب، منذ أن أشعلت عاصفة رعدية الحرائق، الثلاثاء.

ولحقت أضرار بالغة بقرية "تشاينيز كامب" النائية جراء أحد الحرائق. ويعيش بها أقل من 100 شخص وتقع على السفح الغربي لجبال "سييرا نيفادا" بمنطقة "جولد كانتري" في كاليفورنيا.

ووفقًا لمراسل من "رويترز" من موقع الحدث، دمّر الحريق عشرات المنازل بداخل القرية وحولها، وهي بقايا منطقة لاستخراج الذهب واستقر بها آلاف العمال الصينيين في منتصف القرن التاسع عشر.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة جيمي وليامز: إن الحرائق اجتاحت مبنيين تاريخيين، من بينهما محطة قديمة لعربات النقل ومقبرة على قمة تل لكنها لم تمس كنيسة شُيدت في عام 1854.

وأضافت أن ثلاثة مبان من المعالم الشهيرة نجت من الحريق أيضًا، وهي متجر وحانة تشاينيز كامب ومكتب البريد في القرية ومدرسة عامة ذات طراز معماري آسيوي.

وقالت الإدارة، إن أوامر الإخلاء صدرت للقرية بأكملها بالإضافة إلى بضع مناطق أخرى في بلدتي توالامي وكالافيراس حيث يحاول فريق قوامه أكثر من 600 رجل إطفاء احتواء الحرائق.