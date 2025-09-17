دعوات لتوحيد معايير نقل الحيوانات جوا بعد حوادث مأساوية

طالبت كولومبيا منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بوضع معايير عالمية لضمان سلامة الحيوانات الأليفة أثناء السفر الجوي، بعد تسجيل حالات نفوق كلاب على متن طائرات.

وقال موريسيو راميريز كوبل، ممثل كولومبيا لدى الإيكاو، إن بلاده سجلت عدة حوادث أثرت على صحة الحيوانات الأليفة، مشيرًا إلى غياب قواعد موحدة على مستوى المنظمة لضمان النقل الآمن. وأضاف: "لا يوجد دليل من جانب الإيكاو يحدد معايير النقل السليم للحيوانات الأليفة".

ويحظى اقتراح كولومبيا بدعم نحو 24 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا، قبل انعقاد الجمعية العامة للإيكاو من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

ومع زيادة امتلاك الحيوانات الأليفة وانتعاش السفر بعد جائحة "كوفيد-19"، ارتفع الطلب على رحلات مخصصة للحيوانات، مثل خدمة "بارك إير" الأمريكية، وأعلنت فيرجن أستراليا عن أول خدمة داخلية تسمح باصطحاب الكلاب الصغيرة والقطط في المقصورة بدءًا من 16 أكتوبر.

وغالبًا ما تُنقل بعض الحيوانات في عنابر الشحن، مع حظر بعض السلالات المعرضة لمخاطر الحرارة مثل البولدوغ الفرنسية. رغم أن الحوادث نادرة وفق بيانات وزارة النقل الأمريكية، إلا أن تزايد سفر الحيوانات أثار مخاوف حول التهوية، واحتواء الحيوانات بشكل غير آمن، وظروف الحرارة، وفترات النقل الطويلة.

والجدير بالذكر، سجلت كولومبيا حوادث نفوق كلاب في 2021 و2022، فيما دعا نادي بيت الكلب الكندي في 2020 إلى إصلاحات بعد وفاة عشرات الكلاب على رحلة من كييف إلى تورنتو، كما أدى نفوق كلب بولدوغ فرنسي على متن رحلة يونايتد إيرلاينز في 2018 إلى تشريع أمريكي يحظر وضع الحيوانات في صناديق الأمتعة العلوية.

وأوضح كوبل أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي لديه قواعد لنقل الحيوانات عبر الحدود، لكنها غير مُلزِمة؛ ما يؤدي إلى تفاوت في المعايير بين الدول وشركات الطيران.