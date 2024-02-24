نزار أبو حجر يثير جدلا بحديثه عن "قدرات خارقة"

أثار الفنان السوري نزار أبو حجر جدلاً واسعاً بإعلانه عن امتلاكه قدرات خارقة، تتمثل في رؤيته صوراً وأشياء من الغيب، لافتا أن هذا الأمر بالنسبة له أهم بكثير من التمثيل.

وأضاف نزار أبو حجر، خلال برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "لا أحب التمثيل، وسبب دخولي هذا المجال هو ظروف مادية قاسية جداً.. ولو عاد بي الزمان، لن أدخل هذا المجال".