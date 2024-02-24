نزار أبو حجر يثير جدلا بحديثه عن "قدرات خارقة"
أثار الفنان السوري نزار أبو حجر جدلاً واسعاً بإعلانه عن امتلاكه قدرات خارقة، تتمثل في رؤيته صوراً وأشياء من الغيب، لافتا أن هذا الأمر بالنسبة له أهم بكثير من التمثيل.
وأضاف نزار أبو حجر، خلال برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "لا أحب التمثيل، وسبب دخولي هذا المجال هو ظروف مادية قاسية جداً.. ولو عاد بي الزمان، لن أدخل هذا المجال".
وتابع: "عملت في المسرح 11 عاما، كل عمري قضيته في المسرح.. هناك ترى المسرحية منذ ولادتها إلى أن تُعرض للجمهور.. لهذا، اكتسبت خبرات، من خلال مشاهدتي لأعمال عربية وعالمية، ومع ذلك، فإن آخر شيء كنت أفكر فيه هو الممثل".
وسألته رابعة الزيات عن سبب كرهه للتمثيل، ليرد: "لديّ شيء ما بداخلي أهم من التمثيل، شيء كوني، ولا أريد أن أخبرك به، أرى صوراً وأشياء لم أصل إليها بالفن والأدب، أرى معالم الكون".
وعما إذا كان يدّعي النبوءة، أجاب الفنان السوري: "أي إنسان عادي بسيط إذا اتبع هذا المنهج يستطيع رؤية هذا".
وسألته المذيعة: لماذا لا يستفيد بهذه القدرات الذي حباها الله له دون كل البشر؟ فأشار أنه يساعد الناس بها، لافتا أنه قال لها -رابعة- أشياء عنها، كذلك هو يفعل مع الآخرين، بحسب قوله.