بعد مرور فترة قصيرة للغاية على تصريحات طليقته هنا الزاهد بشأن كواليس الانفصال بينهما، علق الفنان أحمد فهمي على قضية "تعدد الزوجات"، واصفا التعدد بـ"الجميل".

وسُئل فهمي عن الأمر، باعتبار أنه تزوج أكثر من مرة في فترة قصيرة، فرد قائلا: "تعدد الزوجات حاجة صعبة بس جميلة، جدي اتجوز 17 واحدة بعد سن الخمسين، وبعد ما جدتي اتوفت".

وعن مدى احتمالية تنفيذ ما فعله جده، أوضح: " أنا لسه قدامي فترة عشان أبدأ، معرفش ممكن أعمل زيه ولا لأ، عمري ما أقدر أقول، هو أنا كنت أعرف إن حياتي هتبقى كدا؟".

وكانت هنا الزاهد كشفت عن مفاجأة في طلاقها من الفنان أحمد فهمي، والذي وقع كخبر صادم على الوسط الفني، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء الانفصال كان يتمثل في عدم الإنجاب.

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وألمحت الفنانة المصرية إلى وجود أسباب أخرى منها غيرة أحمد فهمي منها، وعدم شعورها بالأمان، وتدخل الأهل والأصدقاء في مشاكلهما، وهو ما لم تتقبله.

وأشارت هنا إلى أن الطلاق كانت له مقدمات استمرت 8 أشهر، لافتة إلى أنها كانت تتمنى تكوين أسرة مع أحمد، وتعاملت بحسن نية، لكنه لم يكن كذلك.

وقالت الفنانة المصرية في لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "أنا بحب الأطفال جدًّا، وكنت أتمنى تكوين عائلة، ولكن الواقع كان غير ذلك، الأمور لا تُحسب هكذا، وكنت أتعامل بحسن نية واللي قدامي ماكنش كده".