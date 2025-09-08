سلوم حداد "يسخر" من نطق الممثلين المصريين للفصحى (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الساعات الأخيرة مقطع فيديو للفنان السوري سلوم حداد وهو يسخر من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

ويظهر حداد وهو يخاطب الجمهور في إحدى الندوات، مشيرا إلى أن "قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبد الله غيث ونور الشريف".

وأضاف أن "بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم، مقلدا بطريقة ساخرة نطقهم لعبارة: (وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟)"، وسط ضحكات الحضور. وعقّب سلوم قائلا : "يا أخي لا يستقيم هذا ".

ويُعرف عن سلوم حداد آراءه الصريحة التي لا تعرف المجاملة ومنها تأكيده أن "المسلسلات التركية سيئة فنيًّا"، معتبرًا في الوقت ذاته أن "المسلسلات العربية المشتركة بين لبنان ومصر وسوريا دون المستوى".

كما سبق وشدد على أن "الدراما أصبحت تعتمد على الفنان الوسيم وأهملت الموهبة"، لافتا إلى أن "العمل المسرحي للفنانين السوريين هو ما يجعلهم أكثر نجاحًا".