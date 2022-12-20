"الصحة العالمية": ربع سكان أوكرانيا مهددون باضطرابات نفسية بسبب الحرب

أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن عشرة ملايين شخص، أو نحو ربع سكان أوكرانيا، قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الصراع في بلادهم.

وقال يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، في مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو في جنيف: "تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 10 ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بأحد أشكال الاضطرابات النفسية، التي تتنوع بين القلق والتوتر إلى الحالات الأكثر خطورة".

وتشمل الحالات الأكثر حدة اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن أحداث مؤلمة، وبسبب تزايد الحالات بعد عشرة أشهر من الصراع، أطلقت وكالة منفصلة تابعة للأمم المتحدة خدمات لتقديم الدعم عبر الإنترنت.