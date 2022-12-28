دراسة: الشعور بالملل مفيد للصحة العقلية
كشفت دراسة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الإحساس بالملل الذي يراه كثيرون قاتلا وخطرا على الصحة النفسية ينطوي ـ على النقيض من ذلك ـ على عديد من الفوائد لا سيما على الصحة العقلية للإنسان.
واستندت الدراسة الطبية النفسية التي أجريت في فرنسا، إلى ما عاشه الفرنسيون خلال فترة العزل الصحي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لازم الجميع بيوتهم وسط اعتقاد سائد بأن القلق سيتمكن منهم ويدمر الصحة النفسية للغالبية منهم.
وقالت الصحيفة إنه "منذ تصاعد موجة كورونا الأولى في أواخر الثلاثية الأولى من العام 2020، بدأ الفرنسيون يديرون عملهم من خلال اجتماعات بالفيديو، معلنين على شبكات التواصل الاجتماعي أنهم سيعيدون قراءة كتبهم المفضلة، ويشرعون في التدريب عبرالإنترنت، وحتى تعلم لغة أجنبية".
وأضافت أنه "في حين كان الاعتقاد أن فترة العزل الصحي المسببة لكثرة الكسل والملل والفراغ، ستكون عواقبها الصحية وخيمة بما يعطي الانطباع بأن الدقائق تمر متشابهة إلى ما لا نهاية له، كان رأي الطبيب النفسي باتريك ليموين، مخالفا تماما لتلك المقاربة".
وذكر ليموين في تقريرنشره مؤخرا أنّه "لم تكن مكافحة الملل مجدية بمثل الفعالية التي توقعها الكثيرون، بل تواصل القلق حتى حين استعمال الهواتف المحمولة والتزود بالمعلومات أو الترفيه أو تمضية الوقت، ومع ذلك، فقد أثبتت تلك التجارب أن الملل له جوانب جيدة".
وأضاف: "ما الذي يدور في أذهاننا عندما نشعر بالملل؟ لا شك أن العقل سيظهر وكأنه يطير، وتنفتح بذلك الفجوات بين الدماغ الأيمن والأيسر.. ويمكن أن يظهر وميض العبقرية".
وتابع التقرير في هذا الباب أنّه "عندما تسلك طريقًا مألوفًا، أو تؤدي مهمة متكررة، أو تغرق في التفكير أثناء الانتظار في محطّة قطار، يمكن للدماغ أن يبطئ ويستوعب اللحظات الماضية".
من جهته، المعالج النفسي أوديل شابرلايك قائلا: "نحن لسنا آلات! إذا لم نمنح أنفسنا وقتًا لقضاء الإجازة فسينتهي الأمر بجسمنا إلى فرض ذلك علينا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق".
ووفقا لأغلب الباحثين في علم النفس وعلم الاجتماع في فرنسا والولايات المتحدة، فإن الملل يعزز الإبداع.
وفي دراسة طبية نفسية أمريكية نشرت في عام 2014 أظهرت اختبارات نفسية أجريت على مجموعة من 40 شخصا تم سؤالهم قبل القيام بمهمة مملة، إبداعا أكبر من مجموعة أخرى لم تخضع لأي شكل من أشكال المهام المملة وفقا لما أوردته "لوفيغارو".
وتؤكّد عالمة الأعصاب أليسيا والف من جانبها "أهمية أن نشعر بالملل من وقت لآخر لصحتنا العقلية".
ويقول الكتاب المشهورون إنهم استخرجوا أفضل أفكارهم أثناء البستنة أو الاستحمام، بحسب التقرير الفرنسي.
ويشير إلى أنّ "فرض العزل الصحي بسبب جائحة كوفيد -19 ألقى الضوء على حكاية عن إسحاق نيوتن، تقول إنّه أثناء الطاعون العظيم في لندن عام 1665 ألغى الرجل الإنجليزي الشهير، الذي كان لا يزال طالبًا، دروسه واضطرّ إلى لزوم منزله حيث يتجول في منزله لقتل الملل، وأثناء المشي رأى تفاحة تسقط وتساءل لماذا لا يسقط القمر؟ وقد أدّى ذلك إلى قانون الجاذبية العالمي".
ويقول أوديل شابريلاك: "يسمح لنا الكسل بالوصول إلى إمكاناتنا للاسترخاء والإبداع والخيال، من خلال إزالة سمومنا من العالم وهو ما يمنحنا إمكانية التراجع عن روتين حياتنا اليومية ويخلق حالة يقظة حقيقية للوعي".
ويعلّق رودولف وهو مهندس في بريف: "أحاول الشعور بالملل لمدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع، فهذا يسمح لي بتقييم ذاتي" بحسب قوله.
وتتابع الصحيفة الفرنسية أنّ "إيقاف تشغيل الشاشات وعدم القيام بأي شيء يعد اختبارًا للبعض، حيث يريد كثيرون الاستمتاع بالحياة بنسبة 100 %".
وتنقل عن ديان (37 عاما) قولها: "أعتقد أن تجنب الملل هو في الأساس هروب وطريقة لأجد نفسي وجهاً لوجه مع نفسي"، وتقول أليس، وهي ممثلة في باريس: "عندما أشعر بالملل أحسّ بمزيد من الوقت يمر وهذا يقلقني".
ويذهب أوديل شابريلاك في تحليله إلى أن "الخوف من الملل يخفي خوفا من الفراغ ويخلق مساحة قد تثار فيها أسئلة وجودية، فعندما تشعر بالملل تتخلى عن السيطرة ويمكن أن تظهر الانفعالات".
وكان الفيلسوف هايدغر قد تحدّث عن الملل الشديد لوصف هذا الوضع حيث يجب على الفرد مواجهة نفسه ويقول إنّ "الإنسان المعاصر، تائهًا في العمل أو الترفيه لم يعد بإمكانه الوصول إلى رغباته الخاصة".
ويعتبر المعالج النفسي دلفين ريمي أنّ "ما يعتقد الإنسان أنه حلّ للتخلص من الملل إنما يقوده مباشرة إلى الإرهاق".