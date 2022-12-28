دراسة: الشعور بالملل مفيد للصحة العقلية

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الإحساس بالملل الذي يراه كثيرون قاتلا وخطرا على الصحة النفسية ينطوي ـ على النقيض من ذلك ـ على عديد من الفوائد لا سيما على الصحة العقلية للإنسان.

واستندت الدراسة الطبية النفسية التي أجريت في فرنسا، إلى ما عاشه الفرنسيون خلال فترة العزل الصحي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لازم الجميع بيوتهم وسط اعتقاد سائد بأن القلق سيتمكن منهم ويدمر الصحة النفسية للغالبية منهم.

وقالت الصحيفة إنه "منذ تصاعد موجة كورونا الأولى في أواخر الثلاثية الأولى من العام 2020، بدأ الفرنسيون يديرون عملهم من خلال اجتماعات بالفيديو، معلنين على شبكات التواصل الاجتماعي أنهم سيعيدون قراءة كتبهم المفضلة، ويشرعون في التدريب عبرالإنترنت، وحتى تعلم لغة أجنبية".