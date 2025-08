نتفليكس تكشف عن أبرز إصدارات أغسطس 2025 (فيديو)

تستعد منصة نتفليكس لإطلاق مجموعة واسعة من الأعمال الجديدة والمتجددة خلال شهر أغسطس 2025، مع عودة مسلسلات محبوبة وعروض أصلية ضخمة تجذب المشاهدين من مختلف الفئات.

ومن أبرز الإصدارات المرتقبة عودة الموسم الثاني من مسلسل "Wednesday" بطولة جينا أورتيغا، بالإضافة إلى فيلم الإثارة الغامض "The Thursday Murder Club" من إنتاج ستيفن سبيلبرغ وبطولة نخبة من النجوم العالميين. كما تقدم المنصة دراما جديدة مثيرة بعنوان "Hostage" تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة حول قمة دولية تتحول إلى كارثة.

وتشمل قائمة الإصدارات الجديدة أيضًا مواسم جديدة من برامج ومسلسلات متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام والوثائقيات التي تغطي مختلف المواضيع والأذواق. كما تعود نتفليكس لتقديم محتوى مرخصًا من مسلسلات وأفلام شهيرة مثل "Normal People" و"Outlander" وسلسلة "The Fast and the Furious".

كما ستطلق نتفليكس العديد من المسلسلات الأصلية الأخرى، مثل الموسم الثالث من برنامج المواعدة "Perfect Match" في الـ1 من أغسطس، والموسم الأول من "Final Draft" في الـ12 من أغسطس، بالإضافة إلى مواسم جديدة من "Love is Blind: UK" و"Death Inc" في أواخر الشهر.

الأفلام المرتقبة

أما عشاق الأفلام، فسيحظون بمجموعة متنوعة من الأفلام مثل "My Oxford Year" في الـ1 من أغسطس، و"Fixed" و"Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage"منتصف الشهر، وختامًا بفيلم "The Thursday Murder Club" في نهاية أغسطس.

وفي قسم الأفلام الوثائقية، تبرز عناوين مثل "Stolen: Heist of the Century" وفيلم جديد عن الممثل جوسي سموليت بعنوان "The Truth About Jussie Smollett".