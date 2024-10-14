كاريس بشار تجسد شخصية بصيرة في مسلسل "حبق"

وسام كنعان

رغم كلّ الصعوبات الاقتصادية التي تسيّج السوق السورية، دخلت شركة "الكابتن للإنتاج الفني" قطاع الإنتاج الدرامي السوري وقررت أن تستثمر في البضاعة الشامية الرائجة عربياً.

وباشرت، قبل أيّام، تصوير مشاهد مسلسلها الأوّل وهو بعنوان "حبق"، كتابة بلال شحادات وإخراج باسم سلكا يلعب بطولته كلّ من: كاريس بشار، مهيار خضور، سلوم حداد، ناظلي الرواس، فادي صبيح، ختام اللحام، يزن خليل، تيسير إدريس، أمانة والي، مديحة كنيفاتي، محمد خاوندي.

ويرتكز العمل وفق البصيرة المكشوفة عند بطلة العمل كاريس بشار التي ترى المستقبل تقريباً، وتتصرف بشكل غير مفهوم للمحيط لكن بناء على رؤاها المتلاحقة بما في ذلك أدق القرارات الشخصية، إذ تقرر عدم الزواج من حبيبها لأنها رأت بأنه سيموت بسببها.

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ومن ناحية أخرى، تدور بعض أحداثه في عشوائيات مدينة دمشق ليتحدث عن مجموعة من الشخصيات الشعبية السورية وما عانته قبل وخلال وبعد الحرب ليطرح تساؤلاً مهماً عن الأحداث التي تعرض لها الناس وهل هناك تغيراً حاصلاً في النفوس بعد كل هذه الانهدامات مع استقراء مبدئي للمرحلة القادمة من تاريخ سوريا.

ويعيد العمل بلال شحادات إلى الأعمال السورية بعد غياب لفترة طويلة كان يكتب فيها للدراما المشتركة (سورية لبنانية)، ومن أبرزها، "شتي يا بيروت"، إخراج إيلي سمعان، و"من إلى"، إخراج مجدي السميري، ومسلسلي "2024" و"2020"، إخراج فيليب أسمر.

أما تجربته الأخيرة فكانت في الإمارات العربية من خلال مسلسل "ترانزيت"، سيناريو وحوار لجين خلف، الذي تدور قصته حول زوجين يخوضان رحلة يدخلان من خلالها بدوامات غير متوقعة، ويقدم توليفة من الرومانسية والدراما التي تتقاطع معها جريمة تكشف حقيقتها مع التصاعد الدرامي.