زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب محافظة غلستان شمالي إيران

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجات على مقياس ريختر، فجر الأحد، منطقة "فاضل ‌آباد" التابعة لمحافظة غلستان شمال شرق إيران، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.

ووفقاً لمركز رصد الزلازل، وقع الزلزال في تمام الساعة 1:07 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وقد شعر به السكان في فاضل ‌آباد والمدينة المركزية في المحافظة، جرجان، بشكل واضح.

ولم تصدر أي تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، فيما أعلنت فرق الهلال الأحمر والجهات المعنية حالة التأهب لمتابعة التطورات وتقديم الإغاثة في حال الضرورة.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع مراكز الطوارئ في حال حدوث أي طارئ.