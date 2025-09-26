logo
منوعات

مأساة في أوهايو.. طفل يطلق النار على نفسه بـ"الخطأ"

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

ألقت السلطات في ولاية أوهايو الأمريكية القبض على كارلي ديالز، 29 عامًا، بعد وفاة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل منزل العائلة.

وقالت شرطة كولومبوس إنها تلقت بلاغًا عن إطلاق نار في شارع كودياك، صباح الخميس 18 سبتمبر، حيث عُثر على الطفل كارتييه سميث مصابًا بطلق ناري.

ونُقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد أقل من ساعة، بحسب ما نقلته شبكة ABC6 وصحيفة كولومبوس ديسباتش.

وأوضحت الشرطة في بيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطفل وجد مسدسًا غير مُؤمَّن داخل المنزل وأطلق النار على نفسه عن غير قصد، وأشارت إلى أن السلاح كان في متناول الصغير نتيجة تصرفات والدته.

ووفقًا لوثائق التحقيق، فإن ديالز كانت قد التقطت المسدس، العائد لشون بيرين، 31 عامًا، من أرضية غرفة النوم ووضعته بين الفرشة والجدار قبل أن تنام، لاحقًا، دخل الطفل الغرفة وعثر على السلاح وأطلق النار على نفسه.

وتواجه ديالز تهمة القتل غير العمد، فيما يواجه بيرين تهمة حيازة أسلحة، وذكرت الصحيفة أن المحكمة حددت كفالة ديالز بمبلغ 50 ألف دولار، بينما لا تزال محتجزة في سجن مقاطعة فرانكلين. 

