بعد جدل واسع.. "سلطة الطيران" تكشف حقيقة تهالك مرافق مطار بغداد

أثارت صور دورات مياه متهالكة في مطار بغداد الدولي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات كبيرة وجدلا واسعا، بينما ردت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان لها على الصور المتداولة.

وطالب المدونون بفتح تحقيق بسبب الإهمال الكبير لدورات المياه المتهالكة في مطار بغداد الدولي، رغم أن المطار هو بوابة العراق أمام الوفود الرسمية والزائرة القادمة إلى البلاد.