لمكافحة تغير المناخ.. العراق يزرع غابة بأشجار المانغروف
يجتهد العراقي أيمن الرباعي بزراعة شتلات أشجار المانغروف محاولا إصلاح الضرر البيئي الذي سببه التغير المناخي.
ويزرع الرباعي، وهو مهندس زراعي، الشتلات في سهول طينية مترامية الأطراف بجنوب العراق، ويعمل مع مشروع بدأته هيئات تابعة للحكومة العراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة لزراعة ما يصل إلى أربعة ملايين شجرة مانغروف بمنطقة السهول الطينية في خور الزبير التي تقع على مقربة من حقول نفط كبيرة.
وينتقل الرباعي وفريقه بالقوارب عبر السهول الطينية المترامية الأطراف جنوب البصرة، وهي عبارة عن منظر طبيعي لمنطقة يغطيها ماء وملح وطين وسماء ضبابية تمر وسطها قنوات.
وتحمي أشجار المانغروف أيضا قاطني المناطق الساحلية من العواصف والفيضانات، وتتيح موطنا جديدا للكائنات المهددة دون استخدام أي من المياه العذبة النادرة للري في العراق.
واستُلهم المخطط من مشاريع ناجحة لإصلاح غابات المانغروف في الكويت المجاورة وفي الإمارات على الطرف الآخر من الخليج.
وبين الرباعي أن "نبات المانغروف يحارب التغير المناخي الشائع حاليا"، مشيرا إلى قدرة أشجار المانغروف على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون".
ويأمل الرباعي أن يكون ما يقوم به جزءا مما سيصبح غابة أشجار مانغروف تحمي الساحل وتؤوي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ.
وبحسب البنك الدولي، فقد زادت عن الضعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق خلال العقد الماضي، ما يجعلها أحد أسوأ الملوثات في المنطقة عند قياسها بحجم اقتصاد البلاد.
ويتصاعد الدخان على مرمى البصر من مصنع للبتروكيماويات قرب حقل الزبير النفطي، على بعد حوالي 20 كيلومترا، وهو جزء من قطاع الطاقة الهائل الذي يوفر الجزء الأكبر من دخل العراق، كما أنه الصناعة الرئيسية الملوثة في منطقة البصرة.
وكان جنوب العراق معروفا في ما مضى بالأهوار الغنية التي جرى تجفيفها منذ عقود في كارثة بيئية نجم عنها تدمير نظام بيئي معقد وهلاك العديد من الكائنات التي كانت تعيش فيها.
ويقول الرباعي إن "نباتات المانغروف يمكن أن تقاوم الظروف القاسية، ويمكن استعادة الغطاء النباتي بطريقة مبتكرة".
وقال أحمد البعاج، من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في المشروع مع حكومة البصرة المحلية وجامعة المدينة ووزارة البيئة العراقية، إن الأشجار الجديدة تأتي من مشتل تنمو فيه 12 ألف شتلة.