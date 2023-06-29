لمكافحة تغير المناخ.. العراق يزرع غابة بأشجار المانغروف

وتحمي أشجار المانغروف أيضا قاطني المناطق الساحلية من العواصف والفيضانات، وتتيح موطنا جديدا للكائنات المهددة دون استخدام أي من المياه العذبة النادرة للري في العراق.

واستُلهم المخطط من مشاريع ناجحة لإصلاح غابات المانغروف في الكويت المجاورة وفي الإمارات على الطرف الآخر من الخليج.

وبين الرباعي أن "نبات المانغروف يحارب التغير المناخي الشائع حاليا"، مشيرا إلى قدرة أشجار المانغروف على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون".

ويأمل الرباعي أن يكون ما يقوم به جزءا مما سيصبح غابة أشجار مانغروف تحمي الساحل وتؤوي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ.