منظر جوي لمنطقة تفرعات الشجر على نهر شط العرب في البصرة
منظر جوي لمنطقة تفرعات الشجر على نهر شط العرب في البصرة رويترز

لمكافحة تغير المناخ.. العراق يزرع غابة بأشجار المانغروف

يجتهد العراقي أيمن الرباعي بزراعة شتلات أشجار المانغروف محاولا إصلاح الضرر البيئي الذي سببه التغير المناخي.

ويزرع الرباعي، وهو مهندس زراعي، الشتلات في سهول طينية مترامية الأطراف بجنوب العراق، ويعمل مع مشروع بدأته هيئات تابعة للحكومة العراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة لزراعة ما يصل إلى أربعة ملايين شجرة مانغروف بمنطقة السهول الطينية في خور الزبير التي تقع على مقربة من حقول نفط كبيرة.

استُلهم المخطط من مشاريع ناجحة لإصلاح غابات المانغروف في الكويت المجاورة وفي الإمارات على الطرف الآخر من الخليج

وينتقل الرباعي وفريقه بالقوارب عبر السهول الطينية المترامية الأطراف جنوب البصرة، وهي عبارة عن منظر طبيعي لمنطقة يغطيها ماء وملح وطين وسماء ضبابية تمر وسطها قنوات.

المهندس أيمن الرباعي، 47 عامًا ، يحمل شتلات أشجار القرم في المنطقة المتفرعة من نهر شط العرب في البصرة
المهندس أيمن الرباعي، 47 عامًا ، يحمل شتلات أشجار القرم في المنطقة المتفرعة من نهر شط العرب في البصرة رويترز

وتحمي أشجار المانغروف أيضا قاطني المناطق الساحلية من العواصف والفيضانات، وتتيح موطنا جديدا للكائنات المهددة دون استخدام أي من المياه العذبة النادرة للري في العراق.

واستُلهم المخطط من مشاريع ناجحة لإصلاح غابات المانغروف في الكويت المجاورة وفي الإمارات على الطرف الآخر من الخليج.

وبين الرباعي أن "نبات المانغروف يحارب التغير المناخي الشائع حاليا"، مشيرا إلى قدرة أشجار المانغروف على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون".

ويأمل الرباعي أن يكون ما يقوم به جزءا مما سيصبح غابة أشجار مانغروف تحمي الساحل وتؤوي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ.

منظر جوي لمنطقة تفرعات الشجر على نهر شط العرب في البصرة
منظر جوي لمنطقة تفرعات الشجر على نهر شط العرب في البصرةرويترز

وبحسب البنك الدولي، فقد زادت عن الضعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق خلال العقد الماضي، ما يجعلها أحد أسوأ الملوثات في المنطقة عند قياسها بحجم اقتصاد البلاد.

يقول الرباعي إن "نباتات المانغروف يمكن أن تقاوم الظروف القاسية، ويمكن استعادة الغطاء النباتي بطريقة مبتكرة"

ويتصاعد الدخان على مرمى البصر من مصنع للبتروكيماويات قرب حقل الزبير النفطي، على بعد حوالي 20 كيلومترا، وهو جزء من قطاع الطاقة الهائل الذي يوفر الجزء الأكبر من دخل العراق، كما أنه الصناعة الرئيسية الملوثة في منطقة البصرة.

المهندس أيمن الرباعي يزرع أشجار المانغروف في المناطق المشجرة على نهر شط العرب في البصرة
المهندس أيمن الرباعي يزرع أشجار المانغروف في المناطق المشجرة على نهر شط العرب في البصرة رويترز

وكان جنوب العراق معروفا في ما مضى بالأهوار الغنية التي جرى تجفيفها منذ عقود في كارثة بيئية نجم عنها تدمير نظام بيئي معقد وهلاك العديد من الكائنات التي كانت تعيش فيها.

ويقول الرباعي إن "نباتات المانغروف يمكن أن تقاوم الظروف القاسية، ويمكن استعادة الغطاء النباتي بطريقة مبتكرة".

وقال أحمد البعاج، من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في المشروع مع حكومة البصرة المحلية وجامعة المدينة ووزارة البيئة العراقية، إن الأشجار الجديدة تأتي من مشتل تنمو فيه 12 ألف شتلة.

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