عقرب سام يقتل طفلة مغربية

توفيت طفلة مغربية في السادسة من عمرها، يوم الخميس، بعد تعرضها للسعة عقرب في منطقة تاكلفت التابعة لإقليم أزيلال، وسط البلاد.

وقالت صحيفة "هسبريس" المحلية إن الطفلة الراحلة لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد تعرضها للسعة عقرب سام في عنقها، إذ تم نقلها إلى المستشفى وما لبثت أن فارقت الحياة.

ودعا المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بأزيلال، على إثر الحادثة، الجهات المعنية إلى توفير الأمصال المقاومة للدغات الأفاعي والحشرات السامة في المنطقة.

وشدد المرصد على ضرورة تأمين سيارات إسعاف تلائم تضاريس المنطقة لنقل المصابين بشكل مستعجل إلى المستشفيات.

كما طالب المرصد بتنظيم حملات توعية بشأن خطورة الحشرات السامة وكيفية التعامل معها في حالة الإصابة بلدغاتها، دون إغفال تنبيه المواطنين إلى الأمراض التي يمكن أن تسببها كافة النواقل، وشرح الانعكاسات السلبية لبعض أصناف العلاج التقليدي.

وأشارت "هسبريس" إلى أن طفلة أخرى تبلغ من العمر 4 سنوات كانت قد تعرضت، الأسبوع الماضي، للدغة أفعى سامة في المنطقة ذاتها، إلا أن الكوادر الطبية عملت على إنقاذ حياتها.

يشار إلى أن تاكلفت هي مدينة صغيرة تقع وسط المغرب وتتبع لإقليم أزيلال الذي يتميز بتضاريس جبلية ووعرة.