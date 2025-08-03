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كاتي بيري وجساتن ترودو "انسجَما" منذ لقائهما الأول (فيديو)

كاتي بيري وجساتن ترودو "انسجَما" منذ لقائهما الأول (فيديو)
كاتي بيري المصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 9:51 ص

أفادت مصادر لمجلة People  المختصة بأخبار المشاهير، بأن نجمة البوب كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو قد شعرا بـ"انسجام فوري" عند لقائهما الأول، وسط تقارير تشير إلى تقارب متزايد بينهما.

وأوضح المصدر أن الطرفين مهتمان ببعضهما، لكن العلاقة قد تحتاج إلى وقت لتتطور بسبب التحديات الشخصية واللوجستية.

 

 

وكاتي بيري (40 عامًا) وجاستن ترودو (53 عامًا) كلاهما والد أعزب حديثًا، حيث انفصل ترودو عن زوجته صوفي غريغوار في عام 2023 بعد زواج دام 18 عامًا، ولديه منها ثلاثة أطفال. أما بيري، فقد أكدت مؤخرًا انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم، بعد علاقة دامت 10 سنوات، ولديها منه ابنة تدعى ديزي تبلغ من العمر أربع سنوات.

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وأشار المصدر إلى أن بيري وترودو يشتركان في العديد من الأمور، مثل النظرة المتفائلة للحياة والرغبة في إحداث تغيير إيجابي، بالإضافة إلى حبهما للموسيقى. وقد شوهد ترودو مؤخرًا وهو يدعم بيري في حفلها الغنائي ضمن جولتها "Lifetimes" في مركز بيل في مونتريال.

وزادت الشائعات حول العلاقة بعد أن رُصدا وهما يتناولان العشاء معًا في مطعم Lo Violon بمونتريال، كما شاهدهما بعض الصحفيين في نزهة رومانسية برفقة كلب بيري "ناغيت".

وكشف مصدر آخر، أن التواصل بين بيري وترودو بدأ قبل أسابيع من ظهورهما العلني.

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ورغم أن مسؤوليات الأبوة والأمومة والحياة في أماكن مختلفة قد تبطئ تطور العلاقة، فإن المصدر أكد أن وجود شريكين سابقين مشاركين في تربية الأطفال قد يجعل الأمور أكثر سهولة.

وحتى الآن، لم يُدلِ أي من الطرفين بتعليق رسمي حول طبيعة علاقتهما.
 
 

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