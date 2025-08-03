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كيف دافعت "سوزي الأردنية" عن نفسها أمام نيابة القاهرة؟

كيف دافعت "سوزي الأردنية" عن نفسها أمام نيابة القاهرة؟
سوزي الأردنيةالمصدر: منصة إكس
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
03 أغسطس 2025، 5:30 م

دافعت البلوغر المصرية مريم أيمن، الشهيرة بلقب "سوزي الأردنية"، عن نفسها أمام نيابة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليها مؤخرًا بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

وخلال التحقيق، نفت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها جميعها، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على الإعلانات التجارية لصالح شركات ومنتجات، دون التورط في أي محتوى غير أخلاقي.

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 وقالت سوزي: "أنا لا أعرف شيئا.. لا يعقل أن كل تيك توكر يقبض عليه أكون مثله.. كل ما أقوم به عمل إعلانات لشركات بغرض الدعاية، سواء منتج أو مأكولات أو ملابس أو مستحضرات تجميل".

وأكدت أقوالها خلال التحقيقات: "لم أقل ألفاظا خارجة أو أرتكب أفعالا مسيئة، ولا أفهم سبب إلقاء القبض عليّ".

وشددت سوزي على عدم وجود أي علاقة تربطها بالأشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم في قضايا مشابهة، مشيرة إلى أن التواصل معهم اقتصر على مشاركات محدودة في بعض البثوث المباشرة عبر "تيك توك"، مقابل أجر مادي، ودون أي تجاوز أخلاقي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "سوزي الأردنية" بعد ورود بلاغات تتهمها بنشر محتوى مرئي يخل بالآداب العامة، ويُسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى التحقيق معها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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