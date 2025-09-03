"حكاية هند".. مؤلفة تحوّل مأساتها الشخصية إلى دراما مثيرة

خمس حلقات من الدراما النفسية المثيرة التي تتضمن تشويقا ومفاجآت حول فتاة تتعرض للأذى والخداع على يد الشخص الذي وثقت فيه، ما يجعلها تصاب بهزة كبرى وأزمات صحية وتصبح فجأة بين الحياة والموت بسبب خذلان مروع لا تحتمله شخصيتها الرقيقة.

هذا هو الخط الدرامي الرئيسي في "حكاية هند" التي تُعرض حاليا في 5 حلقات على منصتي "شاهد" و"ووتش ات" وقناة "دي إم سي"، ضمن المسلسل المصري "ما تراه ليس كما يبدو" والذي يتكون من 7 حكايات، تتكون كل حكاية بدورها من حلقات خمس.

المفاجأة التي فجرتها الفنانة الشابة ليلى زاهر، بطلة "حكاية هند"، أن العمل قصة حقيقية، أو بالأحرى مأساة شخصية، عاشتها مؤلفة العمل السيناريست الشابة هند عبد الله، لكن بدلا من البكاء على اللبن المسكوب أو مطاردة أشباح الماضي، قررت أن تحول تجربتها الأليمة إلى دراما مشوقة تصدرت الترند في مصر والعالم العربي.

تتعرض الشخصية الرئيسية "هند" إلى حيل من التلاعب النفسي على يد "يوسف" الذي أحبته ووثقت فيه، لكنه يختفي فجأة بعد أن جعلها تثق فيه ثقة مطلقة، كما تتعرض إلى حادث سير يبدو أنه مدبر من خلال سيارة تصدمها بشكل مريب.

ويجسد "يوسف" شخصية الزوج النرجسي المتحرش الذي يمارس خداعا ناعما بحق زوجته، فيستولي على ميراثها بالكامل وتفتح له عيادة خاصة باعتباره طبيبا في مستهل حياته، ثم يجعلها تتنازل عن جميع حقوقها المادية قبل أن يتخلى عنها ويختفي دون مقدمات.

وتعاني "هند" من أزمة الفقد وجروح الطفولة النفسية التي لم تندمل بعد، فقد ماتت والدتها وهي طفلة كما تخلى عنها والدها لاحقا لتجد نفسها في حالة بحث دائم عن الأمان لكن حظها العاثر يوقعها في الشخص الخطأ.

ويشارك في بطولة "حكاية هند" كل من محمود ياسين، حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، عزوز عادل، إخراج خالد سعيد.

وتعد "حكاية هند" الحكاية الرابعة في المسلسل الذي تصدر الاهتمام ولفت الأنظار بقوة؛ نظرا لأجوائه غير التقليدية حيث يراهن على التشويق والإثارة من خلال دراما الرعب والخيال العلمي والذكاء الاصطناعي والإثارة النفسية.

ورغم تشابه الجو العام، فإن كل حكاية جاءت مستقلة في طاقم التمثيل والتأليف والإخراج والحبكة الدرامية، مع إفساح أكبر قدر ممكن من الفرص للوجوه الشابة والطاقات الجديدة، ما جعل المسلسل محملا بحس شبابي وحالة من الشغف والحماس في تفاصيل صناعته.