مصر تستعيد 13 قطعة أثرية مهربة من بريطانيا وألمانيا

سلّمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية، التي تم استردادها من المملكة المتحدة وألمانيا.

واستعادت مصر 10 قطع أثرية من لندن تعود إلى فترات مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، أبرزها لوحة جنائزية من الحجر الجيري تعود للدولة الحديثة، وقناع جنائزي من الخرز، وجزء من تاج من البرونز، وعدد من التمائم الجنائزية.

أما من ألمانيا، فتمت استعادة 3 قطع: جمجمة، ويد من مومياء، وتميمة ترمز إلى الحياة في الثقافة المصرية القديمة.

القطع التي أعيدت من المملكة المتحدة كانت صودرت من قبل شرطة لندن بعد إثبات تهريبها ضمن شبكة دولية لتجارة الآثار.

أما ألمانيا، فقد بادرت سلطات مدينة هامبورغ بإبلاغ السفارة المصرية بنيتها إعادة قطع موجودة في متحف المدينة، بعد التحقق من خروجها غير المشروع من مصر.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لاستعادة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة، وفقا لقانون حماية الآثار والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.