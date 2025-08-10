الإدارة الروسية لمحطة زابوروجيا: الوضع حول المحطة أصبح "حرجا" بسبب هجمات الجيش الأوكراني

logo
منوعات

مصر تستعيد 13 قطعة أثرية مهربة من بريطانيا وألمانيا

مصر تستعيد 13 قطعة أثرية مهربة من بريطانيا وألمانيا
قطع آثرية مستردةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 8:52 ص

سلّمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية، التي تم استردادها من المملكة المتحدة وألمانيا.

واستعادت مصر 10 قطع أثرية من لندن تعود إلى فترات مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، أبرزها لوحة جنائزية من الحجر الجيري تعود للدولة الحديثة، وقناع جنائزي من الخرز، وجزء من تاج من البرونز، وعدد من التمائم الجنائزية.

69dbb61a-af35-42c5-8d52-3ebdb9428ce8

أما من ألمانيا، فتمت استعادة 3 قطع: جمجمة، ويد من مومياء، وتميمة ترمز إلى الحياة في الثقافة المصرية القديمة.

أخبار ذات علاقة

قطع بالمليارات.. مصر تحبط عملية تهريب كبرى للآثار (صور)

قطع بالمليارات.. مصر تحبط عملية تهريب كبرى للآثار (صور)

القطع التي أعيدت من المملكة المتحدة كانت صودرت من قبل شرطة لندن بعد إثبات تهريبها ضمن شبكة دولية لتجارة الآثار.

 أما ألمانيا، فقد بادرت سلطات مدينة هامبورغ بإبلاغ السفارة المصرية بنيتها إعادة قطع موجودة في متحف المدينة، بعد التحقق من خروجها غير المشروع من مصر.

ec001f29-7df7-4cf7-8a2e-0d34ac362d82

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لاستعادة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة، وفقا لقانون حماية الآثار والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC