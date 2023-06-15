السعودية.. إعدام قاتل بندر القرهدي

وجاء في بيان الوزارة، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، أن "بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني"، سعودي الجنسية، أقدم على قتل "بندر بن طه بن محمد القرهدي"، سعودي الجنسية، وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار، مما تسبّب في تعرّض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق 4 سيارات، وحيازته مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها.

وأسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه.

وبحسب البيان، ونظراً لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، "فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأُيّد من مرجعه".